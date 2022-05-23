300 тисяч українців не можуть отримати свою пенсію через війну: у Мінсоцполітики розповіли, що робити

Із затримкою в отриманні коштів зіткнулися не лише вимушені внутрішні переселенці, а й пенсіонери, які опинитился в окупації.

За інформацією Міністерства соцполітики, у 6 регіонах України, де є окуповані населені пункти, з 2,9 млн пенсіонерів пенсію отримали 2,6 млн людей або 90%. Пенсії фінансуються вчасно, в окремих регіонах — навіть, авансом, але є питання з можливістю отримати чи використати ці кошти.

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«Банки всі 100% пенсійних виплат зараховують на картки, але на частині окупованих територій ними неможливо скористатися. З усіх пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання, близько 300 тисячам людей поштовий оператор не має сьогодні можливості донести пенсію на окупованих територіях», — заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Для тих українців, які наразі не можуть отримати гроші, розроблено спеціальний механизм — громадянам відкривають рахунки в «Ощадбанку» і на них зараховують пенсійні виплати.

Цими коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшися до «Ощадбанку» за першій можливості. Також вони можуть дочекатися, коли «Укрпошта» зможе працювати в регіоні, і тоді отримати всю суму за місцем свого проживання.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада прийняла за основу законопроект «Про внесення змін до статті 52 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб“ щодо удосконалення порядку виплати пенсій», який дає змогу самостійно обирати банк для отримання військових пенсій. Наразі ця категорія пенсіонерів може оформлювати картку лише в «Ощадбанку».

Фото Pixabay

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