Весняна смакота: салат з молодої капусти та запеченого курячого філе

Капуста ніби спеціально створена для дієти і розвантажувальних днів. Їж хоч цілодобово, а все одно не погладшаєш! Кулінарка Марина Хвиль радить приготувати з цього овочу поживний та водночас легкий салат із неймовірно смачною заправкою.

Інгрідієнти:

750 г молодої капусти

4 шт. невеликих свіжих огірків

1 синя цибулина

1 куряче філе

Зелена цибуля

сіль, перець — до смаку

Маринад для м’яса

1 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. соєвого соусу

спеції — до смаку

1 лавровий лист

Заправка для салату

2 ст. л. соку з запеченого м’яса (курячого філе)

5 ст. л. майонезу

пучок зелені

1 зубчик часнику

Приготування

Готуємо філе. Для цього кладемо його на фольгу, загинаємо її так, щоб зробити бортики, поливаємо м’ясо оливковою олією, соєвим соусом, спеціями та зверху кладемо лавровий лист. Гарно замотуємо фольгу, роблячи ніби вакуум для м’яса. Розігріваємо духовку до 200 градусів і запікаємо 20−25 хвилин до готовності.

Після того як м’ясо буде готове, даємо йому охолонути, а сік, який виділився з м’яса під час запікання, залишаємо для соусу.

Нарізаємо овочі: дрібно шинкуємо капусту, огірки ріжемо півкільцями, синю цибулю — теж півкільцями, зелену цибулю — дрібно.

Охолоджене філе нарізаємо соломкою. Все складаємо у посуд, в якому будемо готувати салат.

Готуємо заправку для салату: з’єднуємо майонез, сік з запеченого м’яса, нарізану зелень та дрібно нарізаний часник. Все гарно перемішуємо. Салат заправляємо перед подачею на стіл, солимо та перчимо.