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Салат з куркою, буряком та кус-кусом: ваша талія скаже вам «дякую»

15:40 21 травня 2022
Салат з куркою, буряком та кус-кусом

Це чудовий рецепт обіду, де гармонійно поєднується крупа, овочі та м'ясо. За словами дієтологині Катерини Черкаської, яка раніше вже ділилася смачними стравами, що можна їсти під час схуднення, салат готувати швидко та просто.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 100 г
  • буряк варений — 100 г
  • сир фета — 30 г
  • кус-кус — 30 г
  • авокадо — 30 г
  • йогурт густий маложирний — 1 с. л.
  • огірок — 50 г
  • часник — 1 зубчик (за бажанням)
  • горішки — 10 г
  • зелень та спеції — на смак
  • Заправка для салату: йогурт густий + гірчиця + сік лимону.

Відварюємо до готовності куряче філе, заливаємо окропом кус-кус.Нарізаємо кубиком буряк, авокадо, огірок та відварене куряче філе. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо сир, мілко нарізану зелень, заправляємо заправкою та посипаємо подрібненими горіхами та мілко нарізаною зеленню.

Заливаємо заправкою для салату.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт шпинатних млинців — смачної страви для тих, хто боїться набрати зайву вагу.

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