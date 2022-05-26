Спаржа в беконі з пармезаном: здивуйте рідних вишуканим обідом

Спаржа — це дуже корисно та неймовірно смачно! Наразі якраз у самому розпалі сезон цього ніжного делікатесу. Рецептом поділився учасник «МастерШефу» Олександр Горчаков з Вінниці.

На 2 порції:

Свіжа спаржа ≈ 500 г

Бекон слайсами — 4−6 слайсів

Часник — кілька зубків неочищених

Пармезан ≈ 20 г

Перець чилі — 1 шт. за бажанням

Сіль та перець — до смаку

Шматочок лайму — за бажанням

Приготування

Миємо спаржу, зрізаємо тверду частину знизу стебла ≈1,5−2 см. Бекон трохи присипаємо сіллю та чорним перцем. Три стебла спаржі обмотуємо беконом та викладаємо на деко. Розчавлюємо лезом ножа кілька зубків неочищеного часнику і кладемо між нашими «мотанками». Відправляємо у розігріту до 200 °C духовку на ≈ 20 хв. Час можна зменшувати, якщо хочете більш хрустку спаржу. І пам'ятайте, що температура в духовці нерівномірна, ближче до задньої стінки завжди вище. Тому розвертайте стебло тонкою стороною (верхівкою) до дверей духовки, а товстою до задньої стінки.

Приблизно посередині часу запікання за допомогою кухонного пензлика змащуємо спаржу жиром, який виділився при запіканні.

Щойно страва готова, швиденько викладаємо на тарілку, присипаємо тертим пармезаном та дрібно нарізаним чилі, можна вичавити кілька крапель лаймового соку.