У всіх водіїв в Україні несподівано виникла серйозна проблема, і це не бензин

З 16 травня в Україні на дорогах запрацювали камери відеофіксації порушень ПДД у 20 містах та 10 областях, що викликало неоднозначну реакцію та нарікання щодо безпеки.

Водіям, які наразі зіткнулися з дефіцитом пального, додалося клопоту — наразі їм важко дізнатися про наявність штрафу, адже жодний із сервісів повноцінно не працює, стверджують журналісти Auto24.

Згідно з чинним законодавством, протягом десяти днів з моменту фіксації порушення штраф можна сплатити зі знижкою 50%. У разі несплати протягом 15 днів сума штрафу подвоюється, а справа передається у державну виконавчу службу.

За даними видання, на сьогодні водій не може самостійно дізнатись, чи є у нього несплачені штрафи за порушення ПДР. Адже кабінет водія на сайті mvs.gov.ua не працює. «Проводяться регламентні технічні роботи. Роботу буде скоро відновлено. Приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності», — сказано на сторінці.

А з сайту Головного сервісного центру МВС доступ до кабінету водія взагалі зник. З офіційного сайту Кабміну потрапити в особистий кабінет водія також не вдається, хоча відповідне посилання існує.

Зник сервіс з оплати штрафів і у додатку «Дія». А бот @ShtrafyPDRbot, який раніше автоматично повідомляв, коли штраф з’являвся у системі, зараз не відповідає.

Не працює й окремий додаток «Кабінет водія». «Кабінет водія на секретному завданні у Чорнобаївці», — сказано на єдиному зображенні, яке видає застосунок.

А у додатку «Штрафи UA» немає авторизації через банк. Для того, аби отримати інформацію про штрафи, потрібно вказати номер транспортного засобу та серію/номер свідоцтва про реєстрацію. У відповідь додаток видає інформацію що все добре і штрафів немає. Хоча, як запевняє видання, вводилися данні транспортного засобу за яким є непогашений штраф. Інформацію про старі (погашені) штрафи додаток також не повідомив.



Спроба перевірити наявність штрафів у додатку «Штрафи ПДР», вказавши номер транспортного засобу та серію/номер посвідчення водія, призводять до появи на екрані повідомлення «connection closed»…

Нагадаємо, що нещодавно у Головному сервісному центрі МВС повідомляли, що з 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Фото Pixabay

784

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter