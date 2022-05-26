Смачний завиванець з маком: порадуйте родину випічкою до філіжанки кави

Цей маковий пиріг перетворить звичайний робочий день на маленьке свято. За словами кондидерки Тетяни Петришиної, тісто виходить ароматне та пухке.

Інгредієнти

Дріжджі свіжі 20 г (або 3 ч. л. сухих — 9 г)

Сіль — 1 ч. л.

Цукор — 6 ст. л.

Яйце — 1 шт.

Олія — 6 ст. л.



Борошно — 500 г (+ - 50 г)

Ванільний цукор — 10 г

Апельсинова паста/цедра за смаком

Приготування

В тепле молоко додати дріжджі, все перемішаті, додати яйце, сіль, цукор розмішати, влити олію. Поступово додати просіяне борошно, замісити м'яке тісто, накрити плівкою та поставити в тепло добре підійти. Поділити тісто на дві частини, розкачати в прямокутній овал, виложити на середину начинку, краї нарізати смужками по 1,5 см. Кожну смужку по черзі скласти всередину, заплести косичку. Виложити на деко, обов’язково прикрити рушничком, дати підійти 20/30 хв. Зверху помастити яйцем та водою. Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів 30 хв. до золотистого кольору.

Для начинки

Мак — 400/500 г

Вода чи молоко — 400 г (може більше)

Цукор — до смаку

Ванільний цукор -10 г

Яєчний білок — 1 шт.

Мак добре вимити та проварити з цукром до випарювання рідини, приблизно 40 хв. Зайву вологу злити, перетерти мак в блендері. Додати ванільний цукор, яєчний білок і ще раз збити в блендері.

Раніше «ФАКТИ» давали рецепт найшвидшого торта, який готується всього за 20 хвилин.

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