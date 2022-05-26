Рецепт найшвидшого торта: всього 20 хвилин приготування — і насолоджуйтеся
Любителі солодкого можуть побалувати себе тортиками, рецепти яких не складні, а приготування швидке, як, наприклад, у «ледачого Наполеона».
А автори «Простих рецептів» пропонують приготувати торт лише за 20 хвилин. Щоправда, пекти його таки доведеться.
Складові:
- 1 склянка молока;
- 2 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 2 ч. л. соди;
- 1 склянка варення;
- 2 склянки борошна.
Крем:
- 2 склянки сметани;
- ½ склянки цукрової пудри.
Приготування:
- Збити 2 яйця, додати склянку цукру і ще раз добре збити.
- Додати молоко, варення, соду та борошно. Перемішати.
- Розділити на 2 частини та випікати за температури 180° до готовності.
- Коржі можна розділити ще на пару пластів.
- Для приготування крему збити густу сметану із цукровою пудрою до однорідної маси.
- Готові коржі промазати кремом.
- Торт поставте у холодильник, щоб він добре просочився.
Раніше кулінарка Василина Гук поділилася рецептом торта, який не потребує випічки. «Сонечко» не випікають, а заморожують.
Фото «Прості рецепти»142
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