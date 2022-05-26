Рецепт найшвидшого торта: всього 20 хвилин приготування — і насолоджуйтеся

Любителі солодкого можуть побалувати себе тортиками, рецепти яких не складні, а приготування швидке, як, наприклад, у «ледачого Наполеона».

А автори «Простих рецептів» пропонують приготувати торт лише за 20 хвилин. Щоправда, пекти його таки доведеться.

Складові: 1 склянка молока;

2 яйця;

1 склянка цукру;

2 ч. л. соди;

1 склянка варення;

2 склянки борошна. Крем: 2 склянки сметани;

½ склянки цукрової пудри. Приготування: Збити 2 яйця, додати склянку цукру і ще раз добре збити.

Додати молоко, варення, соду та борошно. Перемішати.

Розділити на 2 частини та випікати за температури 180° до готовності.

Коржі можна розділити ще на пару пластів.

Для приготування крему збити густу сметану із цукровою пудрою до однорідної маси.

Готові коржі промазати кремом.

Торт поставте у холодильник, щоб він добре просочився.

Раніше кулінарка Василина Гук поділилася рецептом торта, який не потребує випічки. «Сонечко» не випікають, а заморожують.

Фото «Прості рецепти»

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter