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Книга рецептів

Рецепт найшвидшого торта: всього 20 хвилин приготування — і насолоджуйтеся

19:00 26 травня 2022
Торт

Любителі солодкого можуть побалувати себе тортиками, рецепти яких не складні, а приготування швидке, як, наприклад, у «ледачого Наполеона».

А автори «Простих рецептів» пропонують приготувати торт лише за 20 хвилин. Щоправда, пекти його таки доведеться.

Складові:

  • 1 склянка молока;
  • 2 яйця;
  • 1 склянка цукру;
  • 2 ч. л. соди;
  • 1 склянка варення;
  • 2 склянки борошна.

Крем:

  • 2 склянки сметани;
  • ½ склянки цукрової пудри.

Приготування:

  • Збити 2 яйця, додати склянку цукру і ще раз добре збити.
  • Додати молоко, варення, соду та борошно. Перемішати.
  • Розділити на 2 частини та випікати за температури 180° до готовності.
  • Коржі можна розділити ще на пару пластів.
  • Для приготування крему збити густу сметану із цукровою пудрою до однорідної маси.
  • Готові коржі промазати кремом.
  • Торт поставте у холодильник, щоб він добре просочився.

Раніше кулінарка Василина Гук поділилася рецептом торта, який не потребує випічки. «Сонечко» не випікають, а заморожують.

Фото «Прості рецепти»

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