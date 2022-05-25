«Ви будете випікати їх щодня, бо рідні розметуть зі столу швидко»: готуємо молочні бублики

Ці смаколики — приголомшливі за своєю рецептурою, смаковими та ароматичними властивостями. Вони чудово смакуватимуть з компотом, соком, чаєм чи кавою, впевнена кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти

150 мл теплої води

12 г сухих дріжджів (4 ч. ложки без гірки)

1 ч. ложка меду

4 ст. ложки цукру

400 мл молока

60/70 г м’якого масла

2 яйця

1 пачка ванільного цукру (10 г)

2 ч. ложки солі

3 ст. ложки олії

1 кг борошна (+100 г може піти)

Для заварювання бубликів — приблизно 1,5 л води + 1 ст. ложка цукру з гіркою.

Приготування

В теплій воді розчинити дріжджі, додати 1 ч. ложку меду, залишити дріжджі активуватися до утворення «шапочки». В тепле молоко додати цукор, ванільний цукор, яйця, м’яке масло, олію, активовані дріжджі, розмішати, додати просіяне борошно, замісити тісто. Тісто має буде щільне та еластичне, гарно тримати форму.

Мисочку змазати олією, тісто у ній вкрити плівкою, залишити підійти на 1−1,5 години, до збільшення у 2−3 рази. Поділити тісто на кульки по 90/100 г, вкрити плівкою та залишити відпочити на 20 хв. Тим часом поставити воду та цукор на вогонь і кип"ятити.

Розкачати легенько тісто в кружок, пальцем зробити дірочку всередині, взяти в руки та легенько розтягнути тісто в мотузку по колу двома руками (ніби кермо тримаємо в руках). Тісто розтягується легенько, діаметром в сантиметр. Опустити бублик в окріп верхом вниз на 20 секунд, за цей час краще перевернути бублик. Обережно вийняти. Викласти бублик на застелений пергаментом лист, відразу посипати маком/кунжутом. Випікати в розігрітій до 220/240 градусів духовці 20/25 хвилин до золотистого кольору.