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«ДДТ» — все? Юрія Шевчука судитимуть за висловлювання про війну в Україні

21:25 26 травня 2022
Юрій Шевчук

Лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук, на якого склали протокол після висловлювання про війну в Україні під час концерту в Уфі, заговорив про можливе припинення виступів у росії.

В інтерв'ю ізраїльської радіостанції «Перше радіо» він розповів, як до нього до гримерки увійшли чоловік десять, допитували. За словами Шевчука, до такого формату спілкування з владою йому не звикати.

«За пісню «Не стріляй» мене допитували в КДБ, я сказав, що проти війни в Афганістані. Зараз після концерту в Уфі те саме, закрили мене в гримерці та допитували. У Росії в одну річку можна увійти і двічі, і тричі. Все повторюється, і ті ж питання, і ті самі очі, і ті самі кашкети. Хіба що фасон інший, а під кашкетом те саме.

В Уфі мене закрили чоловік 6−10, допитували, я їм лекцію прочитав і запитав: пам'ятаєте, тоді влада змінилася, а якщо зараз зміниться, що робити будете? Замислились. Після допиту сфотографувалися зі мною. Я нікого не звинувачую, у них іпотеки, накази. Соціально-політичний расизм з усіх боків. Ліберальна демократія та путінські патріоти цілі списки складає, мені все це не до вподоби", — сказав Шевчук.

Він не виключає, що в росії концертна діяльність після всього буде неможливою. «Ми із задоволенням приїдемо до Ізраїлю, тим більше, що в росії концертна діяльність, здається, добігає кінця. На якийсь час, сподіваюся», — сказав Шевчук у коментарі програмі «Гостинний двір».

У мережі відразу підхопили новину про «припинення концертної діяльності ДДТ в росії». Проте, адміністратор групи запевнив, що це не так.

«Це дурниця. Ми проводимо концерти в росії в міру можливості», — цитує його РИА Новости.

Раніше в восії заборонили виступи Максима Галкіна та «Машини часу». Андрій Макаревич сказав, що йому не звикати до такого повороту.

А Галкін закликав перераховувати кошти на допомогу українським біженцям.

Фото instagram.com/ddt_band

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