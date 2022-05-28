Ви на дієті й хочеться солоденького: приготуйте шоколадний мус

Навіть дотримуючись правильно харчування, можна балувати свою родину простими та корисними десертами. Шоколадний мус відмінно смакуватиме з кавою та чаєм і, звісно, додасть енергії та позитивних емоцій тим, хто хоч раз спробує цей рецепт, впевнена його авторка — кулінарка Ольга Черкевич.

Інгредієнти:

Чорний шоколад — ½ плитки

Молочний шоколад — ¼ плитки

Яєчні білки — 2 шт.

Цукрозамінник — на смак

Кардамон — на смак

Приготування:

Збити білки з цукрозамінником і прянощами до міцних піків.

Шоколад розтопити (можна залишити трохи стружки для оформлення), перемішати зі збитими білками.

Розподілити по красивих склянках або креманках, залишити в холодильнику на 40 хвилин.

Посипати шоколадом, какао, кокосовою стружкою.

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