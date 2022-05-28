Ви на дієті й хочеться солоденького: приготуйте шоколадний мус
Навіть дотримуючись правильно харчування, можна балувати свою родину простими та корисними десертами. Шоколадний мус відмінно смакуватиме з кавою та чаєм і, звісно, додасть енергії та позитивних емоцій тим, хто хоч раз спробує цей рецепт, впевнена його авторка — кулінарка Ольга Черкевич.
Інгредієнти:
- Чорний шоколад — ½ плитки
- Молочний шоколад — ¼ плитки
- Яєчні білки — 2 шт.
- Цукрозамінник — на смак
- Кардамон — на смак
Приготування:
Збити білки з цукрозамінником і прянощами до міцних піків.
Шоколад розтопити (можна залишити трохи стружки для оформлення), перемішати зі збитими білками.
Розподілити по красивих склянках або креманках, залишити в холодильнику на 40 хвилин.
Посипати шоколадом, какао, кокосовою стружкою.
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