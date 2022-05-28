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Книга рецептів

Ви на дієті й хочеться солоденького: приготуйте шоколадний мус

20:15 28 травня 2022
шоколадний мус

Навіть дотримуючись правильно харчування, можна балувати свою родину простими та корисними десертами. Шоколадний мус відмінно смакуватиме з кавою та чаєм і, звісно, додасть енергії та позитивних емоцій тим, хто хоч раз спробує цей рецепт, впевнена його авторка — кулінарка Ольга Черкевич.

Інгредієнти:

  • Чорний шоколад — ½ плитки
  • Молочний шоколад — ¼ плитки
  • Яєчні білки — 2 шт.
  • Цукрозамінник — на смак
  • Кардамон — на смак

Приготування:

Збити білки з цукрозамінником і прянощами до міцних піків.

Шоколад розтопити (можна залишити трохи стружки для оформлення), перемішати зі збитими білками.

Розподілити по красивих склянках або креманках, залишити в холодильнику на 40 хвилин.

Посипати шоколадом, какао, кокосовою стружкою.

Раніше «ФАКТИ» публікували бюджетний рецепт домашнього вівсяного печива з пластівців, яке не зашкодить для фігури.

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