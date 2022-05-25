Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Незважаючи на травневе тепло, в деяких регіонах весна не завжди встигає «розкачатися» і може «спізнюватися» зі своїм приходом, або ж «забуває» прихопити із собою необхідні сонячні промені.

Про те, що робити у таких випадках дачникам і городникам, розповів білоруський агроблогер Іван.

«Низька температура і сильний вітер впливають на приживлюваність розсади, особливо відразу після висадки в грунт. Що ж робити, щоб розсада не „гальмувала“ у своєму зростанні?» — вважає блогер.

Найоптимальнішим способом допомоги розсаді, вважає він, — це поєднання кількох методів інтенсифікації зростання розсади, зокрема і зовсім звичайними методами.

Саме до таких методів він відносить застосування для інтенсифікації росту рослин гліцерину, що має дві унікальні властивості.

По-перше, він є універсальним джерелом енергії як для людини, так і для багатьох корисних мікроорганізмів, а також і для рослини. Поряд з янтарною кислотою гліцерин потрапляє в дихальні процеси і починає підживлювати рослини енергією в тому випадку, якщо коріння та листя не працюють досить добре. Одновідсотковий розчин гліцерину, нанесений на поверхню листя, є фізіологічним та сприятливим для листя — він добре всмоктується, і, потрапляючи всередину, починає енергетично підживлювати рослину.

З чим краще поєднати підживлення гліцерином, Іван розповідає у продовження відео.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися поради щодо організації посадки томатів «лежачи в трашею» та з приготування «наповнювачів» для посадкових лунок.

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