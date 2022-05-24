29 травня 2022

Знаменитий американський актор і продюсер Пол Ньюман, якого часто в Голлівуді називали «володарем найвідоміших блакитних очей в історії кіно», і актриса Джоан Вулворд прожили разом 50 років, побудувавши щасливу сім'ю та надуспішну кар'єру.

Вони були найталановитішими акторами свого покоління і врешті-решт стали легендами, справжнім голлівудським винятком, відсвяткувавши разом «золоте» весілля.

Коли на піку популярності Ньюмана запитували, як йому вдається не зраджувати дружині, він з усмішкою відповідав: «Чому я повинен кидатися на гамбургери, якщо вдома на мене чекає прекрасний стейк?»

Шлюб Пола Ньюмана та Джоан Вудворд насправді не був ідеальним, але це не заважало йому бути міцним. Факт, який не піддається розумінню голлівудських таблоїдів. Журналісти не втомлювалися питати їх про секрет сімейного щастя.

«Для двох людей, які не мають майже нічого спільного, у нас надзвичайно гарний шлюб, — говорили вони. — Ми одружилися тоді, коли поламані речі не викидали, а лагодили: тостери, взуття, шкарпетки. І шлюби теж лагодили …»

У січні 2008 року Ньюман та Вудворд відсвяткували «золоте» весілля, а у вересні того ж року Пола не стало.

Секрет їхнього сімейного благополуччя насправді жодним секретом не є. У день весілля Пол написав Джоан листа, в якому відповів на всі запитання.

«Щастя у шлюбі — це не те, що просто трапляється. Хороший шлюб має бути створений. У рамках спільного подружнього життя маленькі речі стають більшими.

Ніколи не пізно триматись за руки. Говорити «Я люблю тебе» хоча б щодня. Не лягати спати у сварці. За жодних обставин не сприймати дії одне одного само собою зрозумілими; залицяння не повинні закінчуватися разом із медовим місяцем; вони повинні тривати все життя.

Однакові цілі та загальні цілі. Разом іти життям. Сформувати коло кохання, яке збере всю сім'ю.

Робити щось одне для одного не з міркувань обов'язку або жертвування, але з міркувань радості. Вдумливо вимовляти слова вдячності та висловлювати подяку. Не варто уявляти ореол над головою чоловіка або сприймати дружину як ангела з крилами. Не варто ідеалізувати одне одного. Необхідно розвивати гнучкість, терпіння, розуміння та почуття гумору. Вміти прощати і забувати…

Спільний пошук гарного та прекрасного. Відносини, у яких незалежність дорівнює двом, залежність взаємна і зобов'язання взаємні.

Справа не тільки в тому, щоб вийти заміж (одружитися) за потрібну людину. Справа в тому, щоб бути потрібною людиною… «

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.