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Оладки з цибулею — чудова альтернатива бюджетній вечері

15:50 29 травня 2022
оладки з цибулею

Оладки з цибулею, за словами кулінарки Мирослави Крутій, трохи нагадують на смак і запах біляші. А головне — готувати їх економно і швидко.

Інгредієнти:

  • 350 мл води (теплої)
  • 300 г борошна
  • 1 ч. л. сухих дріжджів або 25 г пресованих
  • 1 ст. л. цукру (без вершечка)
  • 1 ч. л. солі
  • 1 велика цибуля

Приготування:

Цибулю порізати дуже дрібним кубиком і залити кип'ятком на 20 хвилин. Усі продукти перемішати, додати цибулю і нехай тісто постоїть хвилин 30 у теплому місці під плівкою. Воно має повільно стікати з ложки. Тісто не перемішуємо, смажимо у розігрітій олії. Подавати зі сметаною.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати просту та ситну піцу Мутіш із підручних інгридієнтів.

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