Оладки з цибулею, за словами кулінарки Мирослави Крутій, трохи нагадують на смак і запах біляші. А головне — готувати їх економно і швидко.

Інгредієнти:

350 мл води (теплої)

300 г борошна

1 ч. л. сухих дріжджів або 25 г пресованих

1 ст. л. цукру (без вершечка)

1 ч. л. солі

1 велика цибуля

Приготування:

Цибулю порізати дуже дрібним кубиком і залити кип'ятком на 20 хвилин. Усі продукти перемішати, додати цибулю і нехай тісто постоїть хвилин 30 у теплому місці під плівкою. Воно має повільно стікати з ложки. Тісто не перемішуємо, смажимо у розігрітій олії. Подавати зі сметаною.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати просту та ситну піцу Мутіш із підручних інгридієнтів.

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