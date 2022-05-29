Оладки з цибулею — чудова альтернатива бюджетній вечері
Оладки з цибулею, за словами кулінарки Мирослави Крутій, трохи нагадують на смак і запах біляші. А головне — готувати їх економно і швидко.
Інгредієнти:
- 350 мл води (теплої)
- 300 г борошна
- 1 ч. л. сухих дріжджів або 25 г пресованих
- 1 ст. л. цукру (без вершечка)
- 1 ч. л. солі
- 1 велика цибуля
Приготування:
Цибулю порізати дуже дрібним кубиком і залити кип'ятком на 20 хвилин. Усі продукти перемішати, додати цибулю і нехай тісто постоїть хвилин 30 у теплому місці під плівкою. Воно має повільно стікати з ложки. Тісто не перемішуємо, смажимо у розігрітій олії. Подавати зі сметаною.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати просту та ситну піцу Мутіш із підручних інгридієнтів.
63
Читайте також: Гречані оладки з цибулею — бюджетна та неймовірно смачна страва на сніданок
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter