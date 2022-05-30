«Скоро й цей піде в напрямку російського корабля»: українські слідчі оголосили підозру «прокурору ЛНР»

Київська міська прокуратура оголосила про підозру у колабораційній діяльності жителю Луганська, якого рашисти призначили «генеральним прокурором ЛНР». Про це інформує пресслужба відомства. За версією слідства, чоловік добровільно обійняв посаду генерального прокурора в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території.

«Після повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України „прокурор“ активно підтримує збройну агресію, проводить так звані брифінги та нагородження працівників „прокуратури ЛНР“ в якості „генерального прокурора“. Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Громадянину загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Розслідування проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві».

Відомо, що підозрюваного звати Сергій Горенко, він понад 20 років працював у правоохоронних органах. У 2013−2014 роках — начальник відділу розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків СУ ГУМВС у Луганській області. За кілька днів до вторгнення рф в Україну Сергій Горенко хвалився у соцмережах, як стріляє з забороненої зброї — гаубиці. Це сталося під Станицею Луганською, містом, яке напередодні тоді зазнало обстрілу з боку російських окупантів.

Раніше було оголошено підозру блогеру із Сум, який підтримував війну рф в Україні.

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