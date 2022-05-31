«Для мене вона та її мати мертві»: легендарний футболіст відмовляється визнавати дорослу доньку

Один з найрезультативніших нападників в історії футболу, легендарний ексфутболіст «Барселони», «Інтера» та збірної Камеруну Самюель Ето'О досі відмовляється визнавати свою 23-річну доньку і не хоче платити елементи, повідомляє видання Marca.

У лютому 2022-го суд у Мадриді ухвалив, що олімпійський чемпіон та триразовий переможець Ліги чемпіонів є батьком Еріки до Росаріо Невес, і зобов'язав футболіста виплачувати по 1400 євро за кожен місяць з моменту подання позову до винесення вироку.

Але з того часу 41-річний Ето'О, який, до речі, обіймає посаду президента Федерації футболу Камеруну, не заплатив доньці жодного євроцента.

«Вона ніколи нічого від нього не отримувала, навіть льодяника на паличці. Зовсім нічого. Навіть після вироку. Вона виросла без батька та шкодує, що так і не зустріла його», — цитує видання мати дівчини Адилеус.

При цьому зірка футболу, який чотири рази визнавався найкращим гравцем Африки, відкрито заявляє, що не збирається виконувати свої зобов'язання і стверджує, що їх двох для нього не існує.

«Для мене вона та її мати мертві. Дайте мені спокій», — сказав Самюель Ето'О в коментарі Marca.

Адилеус з донькою Эрікою до Росаріо Невес

Нагадаємо, що мати Еріки та Ето'О познайомилися в одному з нічних клубів Мадрида у 1997 році, коли Самюель виступав за «Леганес». Пара почала зустрічатися, і в лютому 1998-го Адилеус повідомила, що вагітна. На той момент футболіст сказав, що подбає про дитину, але при цьому натякнув, що їй краще зробити аборт. Дівчина не послухалася, і незабаром пара розлучилася. Самюель обірвав з Адилеус усі контакти, не відповідав на її телефонні дзвінки та електронні листи. В підсумку Еріка до Росаріо Невес народилася 1999 року в Мадриді, але футболіст не визнав її.

Адилеус знадобилося довгих 18 років, щоб знайти біологічні докази, що підтверджують її покази, і 2018-го вона подала до суду на Ето'О. Лише за чотири роки суд визнав батьківство камерунця.

Зазначимо, що у Ето'О офіційно шестеро дітей — п'ять доньок та син. Колишній футболіст із липня 2007 року одружений на Жоржетті, матері двох його дочок, з якими жінка мешкає в Парижі. Інші ж діти народилися від позашлюбних зв'язків камерунця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Самюель Ето'О організував у Мілані благодійний матч за участю Андрія Шевченка.

Фото Profimedia

903

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter