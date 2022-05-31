«Для рідних увесь світ затьмарило страшне горе»: на Вінниччині попрощались із захисником, в якого залишився однорічний син

У селі Вільшанка на Вінниччині попрощались із 30-річним солдатом Володимиром Дазідою. Гранатометник загинув 21 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Його зустрічали, стоячи на колінах та вистеливши квітами останню дорогу додому…

«Як сміла смерть закрити твої очі, дитино, на тому страшному полі бою?!» — це розпачливе запитання без відповіді прозвучало на траурному мітингу з уст першої вчительки бійця… Два роки тому Володя одружився зі своєю Оленкою, їхньому Ромчику — всього рочок. Надія для мами, підтримка для сестрички — і все з усмішкою, з оптимізмом. Бо чому б не усміхатися — життя попереду… Якби не клята війна та страшний у своїй нелюдськості ворог. Якби не той жорстокий бій під Авдіївкою. Якби не смерть, що посміла закрити очі рідному сонечку ще однієї мами, — розповідає місцеве видання «Сільські новини». — Жителі Вільшанки усі, хто міг, прийшли на похорон. Але мамі Володі, його дружині було несила відірватися від нього, для них увесь світ затьмарило страшне горе. Попрощались з усіма належними захисникові військовими почестями — синьо-жовтими знаменами, що сумно тріпотіли над процесією, Державним Гімном, салютом і прапором, який військовий комісар Олег Стецюк на знак пам’яті й вдячності передав такій молодесенькій вдові Героя".

Прощання з Героєм

Нещодавно попрощалися з іще одним Героєм з Вінниччини: у Крижополі з військовими почестями поховали 20-річного лейтенанта Костянтина Новожена, який загинув, закривши собою двох своїх побратимів.

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