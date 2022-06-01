Нові пенсії та нові тарифи на газ: що змінилося для українців з 1 червня

З червня 2022 року розпочнеться виплата перерахованих пенсій для людей, які продовжили працювати, досягнувши пенсійного віку.

Причому працюючі пенсіонери повинні будуть отримати доплати за квітень та травень. Адже згідно із законодавством, індексація виплат для цієї категорії пенсіонерів проводиться у квітні. Страховики подавали звіти за I квартал 2022 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, тож перерахунок працюючим пенсіонерам проводився в останній місяць весни.

Перерахунок провадиться з урахуванням лише страхового стажу, надбаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або — у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, надбаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Також з 1 червня «Нафтогаз Трейдинг» встановив нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Втім, як стверджують у компанії, на тарифах для населення це не позначиться, і що інформація у ЗМІ про зростання цін на опалення втричі, є маніпулятивною. Планується, що компенсація різниці між економічно обґрунтованими та поточними тарифами, зокрема для ТКЕ, проводитиметься за рахунок частини міжнародної економічної допомоги Україні.

У перший літній місяць в столиці починають працювати дитячі садки. З комунальних дитячих закладів до роботи готові 34, з комерційних — 14. Насамперед у дитсадки братимуть дітей, батьки яких працюють — вони мають підтвердити це відповідними довідками.

Набирають чинності зміни, що стосуються українців за кордоном. Так, з 1 червня Польща, Швейцарія, Німеччина, Болгарія та Чехія скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для людей, які втекли від війни в Україні. Проїзд для них буде за пільговими тарифами.

Зокрема, ФРН запроваджує проїзний на всі види міського транспорту в будь-якому місті та регіональних поїздах за 9 євро, а в Чехії абонемент на всі види місцевого громадського транспорту коштуватиме майже 7 євро.

Щоправда, у Польщі українці, як і раніше, можуть безкоштовно виїхати з міст Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Фото Pixabay

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