путіна терміново готують до операції: ЗМІ дізналися нові дані про онкозахворювання володаря кремля

У ЗМІ продовжують ходити чутки про те, що у російського президента володимира путіна серйозне онкологічне захворювання, і що його готують до операції у Центрі Блохіна.

Про це, зокрема, повідомив оглядач ізраїльського інтернет-видання «Деталі» Марк Котлярський, який дізнався про це від знайомих у медичних колах Москви, повідомляє канал «Можемо пояснити» .

Стверджується, що у путіна діагностовано рак підшлункової залози, йому потрібна термінова операція. Котлярський уточнив, що один із його співрозмовників близький до підрозділу кремлівської адміністрації, який відповідає за здоров'я господаря кремля.

Його джерела стверджують, що один із корпусів центру, де готуються до проведення операції, закритий для прийому інших пацієнтів. Зараз путіни чекають на передопераційне обстеження — пункцію черевної порожнини.

«Рак підшлункової залози — злоякісна агресивна пухлина, для якої характерно неконтрольоване розростання залізистих та епітеліальних тканин у вивідних протоках органу, — пише Котлярський у своєму каналі. — Хвороба прогресує настільки, що операція якщо продовжить життя, то ненадовго. На думку джерел, йдеться максимум про 3−4 місяці».

За даними співрозмовників Котлярського, у кремлі обговорюють, хто може тимчасово стати «біля керма» замість путіна у разі «найгіршого сценарію розвитку подій». Це може бути колективний орган управління, Держрада, яка була наділена багатьма владними функціями за новою російською Конституцією.

Про онкологію у путіна раніше заявляв режисер Олівер Стоун, який спілкувався з господарем кремля з 2015 року.

У той же час соціолог і дослідник «путінізму» Ігор Ейдман вважає, що інформація про хворобу російського президента покликана переконати противників росії, що проти господаря кремля не має сенсу проводити серйозні спецоперації. Мовляв, поки хворий живий, його краще не злити, не робити різких рухів, щоб він не розпочав ядерної війни, а далі він просто зникне і все налагодиться.

Фото Pixabay

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