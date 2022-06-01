Злата Огнєвіч здивувала несподіваним вчинком

Українська співачка, героїня шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла, як врятувала захисників на передовій, здивувала несподіваним вчинком. Співачка наважилася зробити собі татуювання. Символічний малюнок на руці вона набила в Одесі. Про це Злата розповіла в Інстаграмі, опублікувавши відео.

За словами співачки, це було зовсім не боляче, навіть приємно. Процес нагадав їй медитацію. Тепер на руці Злати красується графічне зображення уналоме.

«Уналоме — це графічне зображення виконання, досягнень, помилок, невизначеності, сумнівів, страхів, щастя, кохання чи смутку. Це спосіб уявити, як людина еволюціонувала і трансформувалася для досягнення внутрішнього спокою», — розповіла Огнєвіч.

Нагадаємо, під час війни Злата Огнєвіч залишається в Києві. Вона бере участь у благодійних концертах, виступає перед переселенцями, підтримує воїнів.

Огнєвіч дала кілька концертів у США, зібравши кошти для України. За її патріотичну позицію рашисти позбавили співачку звання заслуженої артистки Криму.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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