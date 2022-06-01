Десять тисяч українських учителів залишилися без зарплати: у Міносвіти назвали причину

В Україні, де освітній процес закінчився у школах в дистанційній формі, 10 тисяч педагогів не можуть отримати зарплати.

Як передає «ТСН», про це повідомив в ефірі інформаційного телемарафону міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Причина — відсутність керівників освітніх закладів, які мають цифрові підписи.

«На жаль, є 48 територіальних громад. Це приблизно 10 тисяч педагогів, які на сьогодні не отримали заробітні плати за квітень. Це відбувається тому, що у Міністерства освіти немає прямого менеджменту кожної школи, бо ними опікуються місцеві органи влади або їхні засновники», — зазначив міністр.

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В цих громадах наразі немає керівників навчальних закладів, які мають цифрові підписи або печатки, щоб сформувати реєстри для виплат. Сергій Шкарлет додав, що Міносвіти намагається врегулювати це питання з головами військових адміністрацій.

Раніше у Держпраці роз'яснили положення українського законодавства щодо індексації зарплат, у тому числі й у період простою.

Фото Pixabay

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