Вплинув дід-«бандерівець»: музикант Національної опери змінив тромбон на автомат і воює проти путінських убивць

Київський музикант Роман залишив сцену Національної опери та став на захист України з початку вторгнення військ кремлівського диктатора путіна в Україну. Історію незвичайного захисника країни розповіли у відомій своїми перемогами бригаді Князя Острозького.

«Самобутні інтерпретації класичної музичної спадщини та сучасних творів, виняткової злагодженості оркестр, частиною якого є наш герой, талановиті солісти — це все повсякденне життя до війни одного з мобілізованих захисників із 30 ОМБр», — кажуть у прес-службі бригади.

Виявляється, Роман свого часу закінчив Національну музичну академію імені Чайковського.

Він жив творчим життям та займався музикою, але з початком повномасштабного вторгнення рф пішов воювати з окупантами.

«Я не зміг би сидіти на місці, коли в країні таке відбувається. У мене дід «бандерівець», — розповідає чоловік.

Роман зізнається, що іноді сумує за репертуаром театру, але поки що немає можливості його грати.

«21 травня Національна Опера показала перший, з моменту вторгнення спектакль. — Хотів би пограти, але немає такої можливості. Тут інша музика та інструмент. Вони грають різні акорди. Все ж таки музика війни — мінорна», — каже боєць.

Уся сім'я Романа — творчі люди. Дружина — скрипалька, син — саксофоніст, а дочка — лінгвістка.

Вони підтримують Романа, бо знають, що він воює, зокрема, за українську культуру.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли історію оперного співака з Харкова, який отримав тяжкі поранення під час евакуації людей із «гарячих точок» свого регіону.

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