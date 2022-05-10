«У нього влучило 5 куль»: оперний співак отримав важкі поранення під Харковом, коли займався евакуацією людей

Відомо, що Сергій Іванчук потрапив під обстріл, коли займався евакуацією людей з Харківщини. Пораненого чоловіка медичним потягом доправлено до Львова.

«Від початку війни 29-річний хлопець вивіз із Салтівки та Охтирки близько 50 людей. Без вагань кожного дня він сідав у своє авто та евакуйовував людей з гарячих точок, — повідомляє Перше медичне об'єднання міста Львова. — Внаслідок обстрілу Сергій отримав 5 кульових поранень — у печінку, легені, ноги та пальці руки. На щастя, поруч з ним були медики, вони й надали фахову допомогу. У реанімації Харкова Сергій пролежав 16 днів та дивом вижив!»

Сергій Іванчук має музичну освіту. Навчався у музичній школі та училищі, отримав дипломи за спеціальністю «гітара та бандура». Вищу освіту здобував у Львові та Одесі. Від 2019-го підвищував свій рівень в оперній академії в Італії, а згодом повернувся до Полтави. Волонтерством почав займатися 2014-го, від початку війни на Донбасі, говорить мати. Зокрема, влаштовував концерти та збирав гроші для армії.

До слова, за останній місяць до Першого медоб’єднання Львова було евакуйовано понад 2000 пацієнтів з Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст.

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