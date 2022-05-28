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«Порцелянові» історії
4 червня 2022
КАРПИ КОЇ
КАРПИ КОЇ (ПАРЧОВІ КАРПИ) Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 46×29 cm
Лімітована серія 2000 виробів

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Багатьом із нас часом не хочеться вірити у очевидні речі. І тоді ми починаємо шукати варіанти, які, як нам здається, дозволять «викрутитися» з непростої ситуації, що склалася. Хоча, добре подумавши, можна було б без повторення помилок вибрати найменше зло з проблем, що звалилися на нашу голову. Але ні. Адже недарма в народі кажуть, що скупий платить двічі, а дурень — тричі.

Один господар послав свого кухаря на ринок за рибою. Той полінувався пошукати ту, що краще і свіжіше, і купив першу-ліпшу.

Виявилося, що риба тухла. Тоді господар запропонував слузі на вибір будь-яке з трьох покарань: з'їсти цю рибу, отримати сто ударів дубцем або ж заплатити сто монет.

Той, хто провинився, вирішив з'їсти рибу: це покарання здалося йому найлегшим. Але він зміг проковтнути лише кілька шматочків, бо смак був просто огидним.

- Краще вже я отримаю сто ударів, — вирішив він.

Але після кількох десятків ударів зрозумів, що всю сотню, мабуть, не витримає.

- Віддам сто монет! — крикнув він господареві.

Так він через свою лінощі і дурість довелося йому покуштувати і тухлої риби, і палиці, та й гроші втратив.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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