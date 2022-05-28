- 09:03 Українка Ірина Деха стала триразовою чемпіонкою Європи
- 08:59 Ворог посилив угруповання у Сєвєродонецьку, але ЗСУ успішно відбивають усі атаки
- 08:25 Зеленський назвав три слова, які показують, заради чого українці хоробро борються з ворогом
- 07:47 Дідьє Дешам після смерті батька програв з Францією в Лізі націй півфіналісту Євро-2020 (відео)
- 03.06 23:22 У Німеччині сталася велика залізнична катастрофа з численними жертвами
- 03.06 22:43 «Це безцінно»: Максим Галкін вперше після від'їзду з росії показав своїх дітей
- 03.06 22:22 Де дивитися онлайн Уельс — Україна: розклад трансляцій вирішального матчу за вихід на ЧС-2022
- 03.06 22:05 «Жирний крем не підходить»: як доглядати за шкірою влітку
- 03.06 21:30 Американські військові хакери проводять операції на підтримку України — іноземні ЗМІ
- 03.06 21:15 20 років були разом: Наталія Валевська оголосила про розлучення
- 03.06 20:50 «Прошу ваших молитов»: під час обстрілів Святігорської лаври загинули двоє монахів та черниця
- 03.06 20:10 «Обмеження на вивезення готівки та банківських металів»: що треба знати біженцям, які виїжджають за кордон
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 46×29 cm
Лімітована серія 2000 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Багатьом із нас часом не хочеться вірити у очевидні речі. І тоді ми починаємо шукати варіанти, які, як нам здається, дозволять «викрутитися» з непростої ситуації, що склалася. Хоча, добре подумавши, можна було б без повторення помилок вибрати найменше зло з проблем, що звалилися на нашу голову. Але ні. Адже недарма в народі кажуть, що скупий платить двічі, а дурень — тричі.
Один господар послав свого кухаря на ринок за рибою. Той полінувався пошукати ту, що краще і свіжіше, і купив першу-ліпшу.
Виявилося, що риба тухла. Тоді господар запропонував слузі на вибір будь-яке з трьох покарань: з'їсти цю рибу, отримати сто ударів дубцем або ж заплатити сто монет.
Той, хто провинився, вирішив з'їсти рибу: це покарання здалося йому найлегшим. Але він зміг проковтнути лише кілька шматочків, бо смак був просто огидним.
- Краще вже я отримаю сто ударів, — вирішив він.
Але після кількох десятків ударів зрозумів, що всю сотню, мабуть, не витримає.
- Віддам сто монет! — крикнув він господареві.
Так він через свою лінощі і дурість довелося йому покуштувати і тухлої риби, і палиці, та й гроші втратив.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пд-Сх
Тиск: 753 мм