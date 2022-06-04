Солодкі роли: смачний десерт для усієї родини (відео)

У японській кухні всі страви готуються строго та раціонально, і роли були придумані як друга страва. Однак, у країнах, жителі яких запозичили рецепт японських солодких міні рулетиків, кулінари показали свою міць, фантазію та відмінний талант.

У різних кухнях світу зустрічаються солодкі роли з рисом і фруктами, ніжним сиром, безе з горіхами, збитими вершками, яскравим желе або цукатами і сухофруктами. Найчастіше зовнішньою оболонкою для рулету слугують млинці, бісквіт, клейкий рис із підсолоджувачами та багато іншого. Невеликі рулетики, як правило, прикрашають темним та молочним шоколадом, паніровкою з колотого горіха, тертого кокосу, і навіть мигдалевими пелюстками.

Один із видів солодких ролів наводить Telegram-канал «Солодкий стіл».

Для його приготування знадобляться: - 1 яйце

- дрібка солі

- цукор 2 ст л

- молоко 250 мл

- какао 3 ст л

- мука 6−7 ст л

- олія 1 ст л Для начинки: - сирний сир 400 гр

- цукрова пудра 2 ст л

- фрукти, ягоди на ваш смак Приготування: 1. Змішуємо всі інгредієнти для тесту та збиваємо віночком. Випікаємо млинці, виходить 5 шт. Для крему збиваємо сир і цукрову пудру до однорідності. 2. Змащуємо млинець кремом, викладаємо нарізані фрукти або ягоди та загортаємо рулетик. 3. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник. Та подаємо на стіл як десерт.

Як писали «ФАКТИ», днями популярний фудблогер Людмила Борщ розмістила у своєму youtube-каналі рецепт страви, яку можна приготувати коханій сім'ї хоч на обід, хоч на пізню вечерю.

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter