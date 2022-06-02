Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Популярний фуд-блогер Людмила Борщ продовжує радувати своїх передплатників рецептами смачної та корисної їжі, яка не потребує тривалого часу для приготування.

У четвер, 2 червня, Людмила розмістила у своєму youtube-каналі рецепт страви, яку можна приготувати коханій сім'ї хоч на обід, хоч на пізню вечерю.

Для приготування знадобляться:

м'ясо 450 г.

яйця 4 шт.

молоко 4 ст.

сир 100 г

сметана 100 р.

часник 1−2 зубч.

огірок солоний 1 шт.

сіль, перець.

кріп

Спосіб приготування

З яєць з додаванням молока готуються тонкі млинці, на які викладається фарш, поливається соусом на сметані з кропом та часником. Туди ж додаються нарізані соломкою солоні огірки.

Згорнуті трубочками млинці з начинкою знову поливаються соусом, посипаються тертим сиром і запікаються в духовці за температури 180−195 градусів протягом 20−25 хвилин.

«Страва виходить ніжною, соковитою, можна експериментувати зі спеціями, щоб зробити страву більш пікантною. Таку страву можна готувати хоч щодня, не набридає», — запевнила фуд-блогер.

Нагадаємо, що в день Вознесіння Господнього прийнято пригощати рідних та знайомих пирогами з цибулею, прикрашеними традиційними драбинками. Однак їх цілком можуть замінити і швидші варіації страви — оладки та ліниві пиріжки.

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