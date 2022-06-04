Тепер можна забути про поливання вручну: майструємо грядку-промокашку

Поливання рослин у саду та на городі — забирає або багато часу, або грошей, якщо обладнати особливу систему. А як можна обійтися без складних та дорогих систем автополиву? Можна виготовити самотужки грядку-промокашку! Нею вже багато років користуються в країнах Західної Європи. Зробити таку грядку доволі легко. А результат приємно дивує. Лайфхаками та секретами виготовлення такого дива поділились співробітники екологічної дослідницької станції «Глибокі Балики».

Фактично така грядка — збільшена версія відомого вазона з автополивом. Принцип її дуже простий: знизу знаходиться водозапасаючий шар, а над ним — ґрунтовий субстрат, до якого волога підіймається капілярним шляхом.

Зробити таку грядку-промокашку можна з різних матеріалів. По суті, це невелика водонепроникна ванна висотою близько 50 см. Її можна виготовити з металу або з дерева, виклавши із середини плівкою. Втім, одним із найпростіших підходів буде використання так званого єврокуба — пластикового резервуара для рідин у металевій обрешітці об'ємом близько 1000 л. З одного такого єврокуба, якщо його розрізати, можна облаштувати дві грядки-промокашки.

Насамперед, за словами екологів, слід розрізати єврокуб чітко навпіл по горизонталі за допомогою кутової шліфмашини з відрізним диском. У нижній частині перевірити кран, щоб він був справний і не тік.

«У другій половині, яка зверху, щільно закриваємо кришку, щоб вона не протікала, — пояснюють науковці. — Для цього садимо її на герметик. Таким чином, ми отримуємо дві ванни для двох грядок. На дно кожної ванни укладаємо каналізаційну трубу з вертикальним коліном. У цю трубу буде заливатися вода для нашої грядки. Горизонтальна частина повинна мати довжину, рівну діагоналі єврокуба. В ній прорізаємо поперечні отвори. Кінець труби закриваємо заглушкою або замотуємо агроволокном. Труба засипається зверху шаром щебеню або, ще краще, керамзиту приблизно 15 см завтовшки.

Робимо перелив, по якому будемо контролювати рівень заповнення грядки водою: прямо над шаром керамзиту в стінці ванни вирізаємо отвір та вставляємо туди врізку.

На щебінь укладаємо агроволокно. На агроволокно засипаємо шар родючого ґрунту 20 см, краще в суміші з компостом. У цей родючий ґрунт садимо рослини.

Все, грядка-промокашка готова! Тепер наше завдання — лише постійно слідкувати, щоб нижня частина з щебенем була заповнена водою. Для цього заливаємо воду через вертикальне коліно до тих пір, поки через перелив не поллється вода. З допомогою цієї вертикальної труби також контролюємо рівень води в грядці. А рослинки вже самі використають стільки води, скільки їм потрібно саме зараз".

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