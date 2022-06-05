Виконайте ці кілька простих рекомендацій — і втомитеся збирати врожай малини

Відомий Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород», який регулярно дає поради дачникам, опублікував рекомендації про те, як правильно вирощувати малину.

Так, у червні потрібно проріджувати мaлину таким чином, щоб у кожному кущі залишилося по два молодих пагона (саме вони є найврожайнішими). У 10 числах липня зрізаємо на 10−15 см верхівки кущів.

Для збільшення врожайності також потрібно навесні підгодувати кожен кущ малини перегноєм. Під кожен кущ потрібно вилити 1 відро перегною.

По осені, коли виріжете стебла, що відплодоносять, знову потрібно підгодовувати кущі добривом з перегною і склянки суперфосфату.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як правильно заготовляти та сушити листя смородини, а також як правильно вирощувати ожину.

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