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Цей салат стане коронним влітку на вашому столі: просто додайте шпинату, яєць і трохи риби

21:40 5 червня 2022
літній салат

Якщо ви втомились від звичних сніданків, можете приготувати собі цей салат, який водночас дуже ситний та корисний, адже містить жири, білки та мікроелементи. За словами кулінарки Юлії Сімончук, ідеально смакуватиме зі скибочкою запашного хліба. А якщо приготуєте ввечері — з келихом вина.

Інгредієнти:

  • шпинат свіжий — пучок;
  • помідори чері — 4 шт.;
  • лосось слабосолоний — 100 г;
  • перепелині яйця — 4 шт. (або 1 куряче);
  • олія оливкова — 1−2 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • сік апельсина;
  • насіння гарбуза, кунжут або горішки — жменька

Приготування:

Лосося ріжемо на шматки. Відварені яйця порізати, помідори теж.

Промитий і просушений шпинат викладаємо на тарілку, додаємо помідори, лосось, яйця, спеції і заправляємо оливковою олією. Зверху посипаємо насінням/горішками і видавлюємо сік апельсина.

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