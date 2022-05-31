Груша, бекон, дорблю, рукола: неймовірне поєднання смаків у літньому салаті
Варто спробувати — і буде любов з першого шматочку! Ця страва стане знахідкою для повсякденного меню та візитівкою святкового столу, впевнена кулінарка з Вінниці Ніна Зубко.
На кілька порцій:
6 смужок бекону
2 соковиті груші
дорблю чи подібний сир — 50 г
томати — 2 середніх
солодкий перець — 1 шт.
пучок руколи
сухарики з булочки чи білого хлібу
соєвий соус — до смаку
оливкова олія
Приготування
Чистимо грушу, ріжемо на чвертки та загортаємо у бекон. І в духовку на 15 хвилин при 180 °C — до моменту, як почне рум'янитись бекон. Поки запікається груша, ріжемо свіжу булочку кубиками й підсмажуємо на сухій пательні. На тарілку викладаємо порізані томати та перець, зверху присипаємо руколою. Потім трохи збризгуємо соєвим соусом, оливковою олією, зверху викладаємо охолоджену грушу в беконі, сухарики та шматочки дорблю чи подібного сиру.
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