Груша, бекон, дорблю, рукола: неймовірне поєднання смаків у літньому салаті

Варто спробувати — і буде любов з першого шматочку! Ця страва стане знахідкою для повсякденного меню та візитівкою святкового столу, впевнена кулінарка з Вінниці Ніна Зубко.

На кілька порцій:

6 смужок бекону

2 соковиті груші

дорблю чи подібний сир — 50 г

томати — 2 середніх

солодкий перець — 1 шт.

пучок руколи

сухарики з булочки чи білого хлібу

соєвий соус — до смаку

оливкова олія

Приготування

Чистимо грушу, ріжемо на чвертки та загортаємо у бекон. І в духовку на 15 хвилин при 180 °C — до моменту, як почне рум'янитись бекон. Поки запікається груша, ріжемо свіжу булочку кубиками й підсмажуємо на сухій пательні. На тарілку викладаємо порізані томати та перець, зверху присипаємо руколою. Потім трохи збризгуємо соєвим соусом, оливковою олією, зверху викладаємо охолоджену грушу в беконі, сухарики та шматочки дорблю чи подібного сиру.

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