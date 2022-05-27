Справжній український червоний борщ від красуні-українки: сімейний рецепт (відео)
Фуд-блогер Alina FooDee, яка пережила окупацію рашистами Сумщини, не тільки наростила базу підписників до понад 2 мільйонів, але й патріотично перейшла на українську в своїх відео.
У своєму youtube-каналі красуня, яку багато хто запам'ятав за її незвичайний «ляльковий» голос, вирішила розповісти про приготування нашої улюбленої національної страви — червоного борщу.
«БОРЩ! Готує українка! Мій сімейний рецепт смачного українського борщу» — підписала вона пост.
Для того, щоб приготувати справжній український червоний борщ за рецептом Аліни, знадобляться:
- свинячі ребра — 600 г
- вода — 2 л
- картопля — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- капуста — 150−200 г
- буряк — 1 маленька
- морква — 1 маленька
- томатна паста — 2−3 ст. з великою гіркою
- лавровий лист — 1−2 шт.
- чорний перець — кілька горошин
- часник — 2 зубчики
- цукор, оцет (лимонна кислота) — до смаку.
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Коли всі інгредієнти страви будуть в наявності, спочатку свинячі ребра залити водою, дати закипіти, зняти пінку.
Потім потрібно дрібно нарізати цибулю, нарізати буряки соломкою. Додати цибулю та буряк у бульйон і варити ще 40−60 хвилин.
Після цього нарізати моркву соломкою. Пасерувати моркву на олії. Додати томатну пасту, обсмажити ще 1−2 хвилини. Додати трохи бульйону та гасити 5 хвилин.
Далі в бульйон додати нарізану кубиками картоплю, лавровий лист і чорний перець. Варити до готовності картоплі. Після цього додати засмажку і нашатковану капусту. Варити ще 5−10 хвилин до м'якості капусти.
Потім додати подрібнений часник, дати закипіти. На завершення вимкнути і дати настоятися 15−20 хвилин. Після цього можна сміливо кликати домашніх до столу.
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