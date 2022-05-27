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Справжній український червоний борщ від красуні-українки: сімейний рецепт (відео)

11:42 27 травня 2022
Справжній український червоний борщ від красуні-українки: сімейний рецепт (відео)

Фуд-блогер Alina FooDee, яка пережила окупацію рашистами Сумщини, не тільки наростила базу підписників до понад 2 мільйонів, але й патріотично перейшла на українську в своїх відео.

У своєму youtube-каналі красуня, яку багато хто запам'ятав за її незвичайний «ляльковий» голос, вирішила розповісти про приготування нашої улюбленої національної страви — червоного борщу.

«БОРЩ! Готує українка! Мій сімейний рецепт смачного українського борщу» — підписала вона пост.

Для того, щоб приготувати справжній український червоний борщ за рецептом Аліни, знадобляться:

  • свинячі ребра — 600 г
  • вода — 2 л
  • картопля — 2 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • капуста — 150−200 г
  • буряк — 1 маленька
  • морква — 1 маленька
  • томатна паста — 2−3 ст. з великою гіркою
  • лавровий лист — 1−2 шт.
  • чорний перець — кілька горошин
  • часник — 2 зубчики
  • цукор, оцет (лимонна кислота) — до смаку.

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Коли всі інгредієнти страви будуть в наявності, спочатку свинячі ребра залити водою, дати закипіти, зняти пінку.

Потім потрібно дрібно нарізати цибулю, нарізати буряки соломкою. Додати цибулю та буряк у бульйон і варити ще 40−60 хвилин.

Після цього нарізати моркву соломкою. Пасерувати моркву на олії. Додати томатну пасту, обсмажити ще 1−2 хвилини. Додати трохи бульйону та гасити 5 хвилин.

Далі в бульйон додати нарізану кубиками картоплю, лавровий лист і чорний перець. Варити до готовності картоплі. Після цього додати засмажку і нашатковану капусту. Варити ще 5−10 хвилин до м'якості капусти.

Потім додати подрібнений часник, дати закипіти. На завершення вимкнути і дати настоятися 15−20 хвилин. Після цього можна сміливо кликати домашніх до столу.

Ви можете також приготувати червоний питний борщ, який подається в чашках.

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