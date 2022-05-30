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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1998
Скульптор: Сальвадор Furió
Розмір: 36×11 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Слухаю часом заяви деяких західних лідерів — і дивуюся. На словах вони начебто підтримують боротьбу України за визволення своїх територій від військ російських загарбників. Але водночас риторика їхніх аргументів на користь «пошуку примирливих рішень між сторонами воєнного конфлікту» часом змушує згадати стару єврейську притчу.
Якось прийшли до рабина два сусіди і попросили вирішити їхню суперечку.
— Допоможіть нам, ребе, — почав один із них. — Мій сусід забрав у мене землю. На цій землі працював ще мій батько, тож вона по праву належить мені.
- Ти маєш рацію, — сказав рабин, вислухавши його.
Після цього слово взяв другий сперечальник:
— Ребе, земля, через яку ми посперечалися, колись давно належала моєму прадіду, і він дав її на якийсь час у користування прадіду мого сусіда. Тому я вважаю, що вона по праву моя.
— І ти маєш рацію, — сказав ребе.
Дочка рабина, яка чула всю цю розмову, здивувалася і запитала у батька:
— Як же це може бути? Не можуть вони обоє бути правими!
— І ти теж маєш рацію, дочко моя, — відповів рабин…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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