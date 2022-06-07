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Ілона Гвоздєва заінтригувала шанувальників несподіваною новиною

13:15 7 червня 2022
Ілона Гвоздьова

Відома танцівниця, переможниця «Танців із Зірками» Ілона Гвоздьова, яка повернулася з дітьми з Італії, заінтригувала шанувальників. Вона повідомила в Інстаграм, що невдовзі вони з чоловіком реалізують свою заповітну мрію.

«Зовсім скоро я поділюся з вами приємною новиною. Втіленням нашої з чоловіком заповітної мрії, яка досі тримає нас із чоловіком у тонусі і з кожним днем все більше гріє душу», — написала Гвоздьова і не поспішала розкривати секрет.

Шанувальники припустили, що Ілона чекає на третю дитину і почали вітати її з майбутнім поповненням у сім'ї. Та танцівниця спростувала вагітність і заявила, що вони завершують будівництво заміського будинку. Розширення житлоплощі вони з чоловіком задумали ще до народження другої дитини.

«Все життя ми з чоловіком мріяли про наше окреме сімейне гніздечко, де буде дуже затишно, де бігатимуть наші діти. Ми плідно, важко працювали багато років, збирали по крихтах кошти і дуже довго обирали місце для нашої родини і за два роки до початку війни розпочали будівництво», — розповіла Ілона.

Війна порушила плани сім'ї Гвоздьової. Але зараз вони вирішили відновити будівництво.

Нагадаємо, будинок батьків чоловіка танцівниці знищено повністю, квартира Гвоздєвої вціліла, але уламками посікло машину.

На початку російського вторгнення Ілона з двома дітьми виїхала до Італії, де її прихистила місцева сім'я. Не витримавши розлуки з чоловіком, танцівниця повернулася до Києва.

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