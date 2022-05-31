«Неймовірно ароматне та корисне»: законсервуйте смак літа у м’ятному варенні

Через суттєве здорожчання фруктів та ягід не всі господині цього року зможуть заготовити вдосталь варення. Та це не проблема, каже кулінарка Надія Печенюк, яка радить приготувати його із м’яти, яка точно є в кожного на городі чи в саду.

Інгредієнти:

м’ята — 250 г,

цукор — 1 кг

лимони — 2 штуки

кілька гілочок шпинату для яскравого кольору

Приготування

М’яту можна взяти прямо зі стеблами, адже ми її будемо подрібнювати, а аромат стебел нічим від листя не відрізняється. Обов’язково помийте її, а потім обсушіть.

Лимони ріжемо прямо зі шкіркою. Далі все це складаємо в каструлю, додаємо шпинат, причому без цукру, і варимо хвилин 10. Все, вимикаємо, і нехай цей настій постоїть добу. Коли доба мине, суміш з м’яти й лимона віджимаємо, а сам настій потрібно відфільтрувати. Лише потім туди вже можна буде додати цукор, і з цукром вже все це вариться до готовності.

Коли варення готове, його прямо гарячим потрібно буде розлити у простерилізовані банки й відразу ж після цього закатати.