У Києві частково повернули плату за паркування: коли можна не платити і як уникнути евакуації авто

У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування, про що мають пам'ятати всі водії у столиці. На це ще раз звернув увагу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Парковка платна у будні з 8:00 до 22:00. Іншим часом у будні та у вихідні парковка безкоштовна», — розповів він.

За його словами, сплатити паркування можна через «Київ цифровий». У додатку оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.

«На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Тільки через додаток. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв», — сказав Поворознік.

Ще один важливий нюанс: за словами столичного чиновника, автомобілі, припарковані з порушенням, будуть евакуйовані. Тому, щоб уникнути непотрібного клопоту водіям краще дотримуватися правил паркування.

А ті «безкінні» кияни, хто користується маршрутками, вже з 21 травня звикають до нових, підвищених цін на проїзд.

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