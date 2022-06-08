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Проходив «військову» службу у «ДНР»: затримали терориста, який влаштувався у десантні війська України

14:20 8 червня 2022
Проходив «військову» службу у «ДНР»: затримали терориста, який влаштувався у десантні війська України

На Житомирщині правоохоронці затримали колишнього «ДНРівця», який влаштувався на службу в ЗСУ. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

«Підозрюваний у кримінальному провадженні 2019 року прийняв присягу на вірність окупаційній адміністрації рф в окупованій Донецькій області та упродовж року проходив „військову“ службу у складі одного з незаконних збройних формувань. Після того поїхав на підконтрольну українській владі територію, а наприкінці 2021 року звернувся до місцевого військкомату з наміром призватися на військову службу до лав Збройних Сил України, яку проходив у одному з підрозділів десантно-штурмових військ».

6 червня терориста затримали та повідомили йому про підозру — участь у терористичній групі чи терористичній організації та участь у діяльності незаконного збройного формування. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою. Крім того, під час досудового розслідування «ДНРівця» буде перевірено на причетність до діянь, вчинених на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, та до державної зради.

Раніше «ФАКТИ» розповіли подробиці ліквідації на Донбасі рашистського генерала Кутузова.

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