Замість того, щоб просто спалювати хмиз, можна робити з нього біовугілля. Виявляється, якраз із тонких гілок виходить ідеального розміру вугілля для біочару — інноваційного добрива, від якого ви матимете рекордні врожаї! Бо цей субстрат утримує вологу у ґрунті навіть у найпосушливіші часи.

«Хмиз мусить висохнути: це запорука успіху та відсутності диму. Можна випалити таке вугілля в залізній бочці або навіть просто в ямі, — розповідає співробітник екологічної станції «Глибокі Балики». — Єдине, що діставати з ями буде не дуже зручно, і є ще в ній проблеми з доступом кисню. Слід використовувати піч або хоча б бочку. Далі про процес випалу. Сухі гілки потрібно лише подрібнити, щоб їх можна було покласти в бочку або в вашу піч. За допомогою спеціальної печі можна підвищити ефективність, швидкість та об'єм отриманого вугілля. Для випалу біочару ми пропонуємо оренду або придбання печі власної розробки. Після того як саме вугілля буде готове, його необхідно правильно зарядити. Тоді й отримаємо корисний субстрат.

Заряджаємо вугілля якісним компостом. Змішуємо вугілля та компост 1:1, зволожуємо в достатній кількості та регулярно перемішуємо. Термін — приблизно 2 тижні. Тільки вже заряджене біовугілля вноситься на поверхню ґрунту".

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