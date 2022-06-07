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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2003
Скульптор: Francisco Catalá
Висота: 37 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Якось донька римського імператора Адріана, зустрівши у палаці батька раббі Йегошуа бен Хананія і поблажливо глянувши на нього, сказала з усмішкою:
- Така велика мудрість — і в такій потворній оболонці!
- А в якому посуді твій батько тримає вино? — спокійно спитав її раббі у відповідь.
- У глиняному, — сказала вона.
- Імператор тримає вино у глиняному посуді, як проста людина?! — здивувався раббі.
- У яких же судинах має тримати вино імператор? — здивовано перепитала гордовита дівчина.
⁃ Ви, як важливі люди, повинні тримати вино тільки у золотому та срібному посуді! — сказав раббі.
Вона побігла і передала це батькові. Вино перелили у золотий та срібний посуд — і воно невдовзі благополучно прокисло.
Покликав імператор свою дочку і запитав:
- Хто дав тобі таку пораду?
- Єгошуа бен Хананія, — відповіла дочка.
- Навіщо ти так їй порадив? — запитав імператор у раббі.
- Я лише показав, що оболонка — не головне… Схоже на те, що приклад виявився досить переконливим.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)
Вітер: 1 м/с Пд
Тиск: 745 мм