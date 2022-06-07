9 червня 2022

Якось донька римського імператора Адріана, зустрівши у палаці батька раббі Йегошуа бен Хананія і поблажливо глянувши на нього, сказала з усмішкою:

- Така велика мудрість — і в такій потворній оболонці!

- А в якому посуді твій батько тримає вино? — спокійно спитав її раббі у відповідь.

- У глиняному, — сказала вона.

- Імператор тримає вино у глиняному посуді, як проста людина?! — здивувався раббі.

- У яких же судинах має тримати вино імператор? — здивовано перепитала гордовита дівчина.

⁃ Ви, як важливі люди, повинні тримати вино тільки у золотому та срібному посуді! — сказав раббі.

Вона побігла і передала це батькові. Вино перелили у золотий та срібний посуд — і воно невдовзі благополучно прокисло.

Покликав імператор свою дочку і запитав:

- Хто дав тобі таку пораду?

- Єгошуа бен Хананія, — відповіла дочка.

- Навіщо ти так їй порадив? — запитав імператор у раббі.

- Я лише показав, що оболонка — не головне… Схоже на те, що приклад виявився досить переконливим.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.