Пшенично-житній домашній хліб: просто і так смачно, що готуватимете щодня
Робиться він без замісу і випікається у гусятниці або в іншому посуді під кришкою. Рецептом поділилась кулінарка Ольга Мордовіна, яка раніше розказала, як приготувати смачні крученики на обід .
Інгредієнти:
- 200 г звичайного борошна
- 200 г житнього борошна
- 300 мл прохолодної води
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. солі
Приготування:
Просіяти борошно і все додати. Вливаємо прохолодну воду і дерев'яною ложкою або рукою все об'єднуємо. Не замішуємо, а лише перемішуємо. Накриваємо кришкою або плівкою, і залишаємо на 12 годин при кімнатній температурі.
Далі щедро притрусити стільницю борошном і викласти тісто. Та частина, що була зверху у мисці, має бути внизу! Злегка розплескуємо і складаємо конвертом. Беремо гусятницю, кладемо пергамент і викладаємо тісто швом донизу, притрусити борошном і чекаємо 1 годину 20 хвилин, щоб підійшло. Накриваємо кришкою — і у гарячу духовку, розігріту до 190−200 градусів, на 50−55 хвилин.
Витягнути, збризнути водою і зачекати, щоб охолонув.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «ледарського» пирога з листкового тіста з грибами та сиром.
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