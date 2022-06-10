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Пшенично-житній домашній хліб: просто і так смачно, що готуватимете щодня

22:20 10 червня 2022
Житній домашній хліб

Робиться він без замісу і випікається у гусятниці або в іншому посуді під кришкою. Рецептом поділилась кулінарка Ольга Мордовіна, яка раніше розказала, як приготувати смачні крученики на обід .

Інгредієнти:

  • 200 г звичайного борошна
  • 200 г житнього борошна
  • 300 мл прохолодної води
  • 1 ч. л. сухих дріжджів
  • 1 ч. л. солі

Приготування:

Просіяти борошно і все додати. Вливаємо прохолодну воду і дерев'яною ложкою або рукою все об'єднуємо. Не замішуємо, а лише перемішуємо. Накриваємо кришкою або плівкою, і залишаємо на 12 годин при кімнатній температурі.

Далі щедро притрусити стільницю борошном і викласти тісто. Та частина, що була зверху у мисці, має бути внизу! Злегка розплескуємо і складаємо конвертом. Беремо гусятницю, кладемо пергамент і викладаємо тісто швом донизу, притрусити борошном і чекаємо 1 годину 20 хвилин, щоб підійшло. Накриваємо кришкою — і у гарячу духовку, розігріту до 190−200 градусів, на 50−55 хвилин.

Витягнути, збризнути водою і зачекати, щоб охолонув.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «ледарського» пирога з листкового тіста з грибами та сиром.

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