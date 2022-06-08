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Смачнющий салат з капусти від Людмили Борщ: всього 10 хвилин, а сім'я та гості будуть просто у захваті (відео)

16:49 8 червня 2022
Салат

Популярний фудблогер Людмила Борщ продовжує зачаровувати своїх фоловерів рецептами смачних та відносно недорогих страв, які можна подавати як на святковий стіл, так і на сніданок чи вечерю щодня.

Цього разу Людмила вирішила рекомендувати «смачний салат» з пекінської капусти, яка поки що може змагатися за ціною з капустою з наших з вами грядок.

Для цього диво-салату знадобляться:

  • капуста пекінська
  • огірки — 2 шт.
  • перець — 1 шт.
  • ковбаса — 200 г.
  • сметана, майонез
  • кукурудза — 5 ст.л.
  • сіль, перець.

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Як готувати салат, блогер показала у себе на сайті.

«Цей салат — легкий, ніжний і швидкий. І, найголовніше — дуже смачний, простий і подобається всім. Повірте, гості завжди шукають таку страву на столі. Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт! Бажаю вам приємного апетиту і вдалого приготування. Давайте жити смачно! — закликає блогер.

Нагадаємо, колега Людмили Alina FooDee, яку багато фоловерів запам'ятали через дзвінкий «ляльковий» голос, запропонувала приготувати здоровіший варіант салату з капустою — без додавання сметани та майонезу.

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