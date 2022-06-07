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«Порцелянові» історії
11 червня 2022
НАБЛИЖЕННЯ НОЧІ
НАБЛИЖЕННЯ НОЧІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 40×57 cm
Лімітована серія 3000 виробів

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

До одного японського майстра, відомого всім своєю прозорливістю, прийшов молодий чоловік і запитав: «Що мені, на вашу думку, слід зробити, щоб стати таким же мудрим, як ви?» Майстер уважно подивився на гостя, а потім запропонував: «Вийди і постій за дверима».

Надворі йшов проливний холодний дощ. Молодий чоловік здивувався: «Як це може допомогти мені? Та хто знає, можливо, варто хоча б спробувати…»

Він вийшов із дому і підставив своє обличчя поривам мокрого вітру. А дощ все лив і лив. Хлопець повністю промок, вода проникла навіть під одяг. Нарешті, через якийсь час, не бажаючи більше терпіти це випробування, він повернувся до будинку і сказав: «Я постояв там, що тепер?»

Майстер запитав його: «Що ж сталося? Коли ти там стояв, чи було тобою усвідомлене якесь відкриття?»

«Відкриття? — здивувався юнак. — Та я просто думав, що виглядаю, як справжнісінький дурень!»

Майстер сказав: «Це і є відкриття! Це означає початок мудрості! Тепер ти на правильному шляху. Якщо тобі вдалося в безглуздій ситуації відчути себе повним дурнем, значить, зміна на краще вже почалася …»

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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