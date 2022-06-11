Де і коли дивитися онлайн Україна — Ірландія: розклад прямих трансляцій і прогноз на матч Ліги націй

У вівторок, 14 червня, збірна України, яка обіграла на старті Ліги націй суперників з Ірландії (1:0) та розгромила опонентів з Вірменії (3:0), проведе в рамках турніру останній літній матч. У домашній зустрічі на міському стадіоні імені Владислава Кроли в польській Лодзі підопічні Олександра Петракова ще раз противостоятимуть ірландцям (арбітр — Алі Палабийик із Туреччини).

Нагадаємо, що команда Стівена Кенні після програшу в Єревані вірменам (0:1) та у Дубліні українцям (0:1) у домашньому поєдинку сенсаційно розгромила Шотландію (3:0). До речі, до не зовсім вдалого старту в Лізі націй Ірландія програла лише один (португальцям — 1:2) із 12 останніх поєдинків.

У майбутній грі букмекери вбачають фаворитом українську збірну. Наприклад, контора «Париматч» ставки на перемогу «жовто-синіх» приймає з коефіцієнтом 1,77, на нічию — 3,55, на успіх ірландців — 4,90.

У прямій трансляції матч Україна — Ірландія на території нашої країни, починаючи з 21:45, дивіться на телеканалах «Індиго TV» та «Футбол 1» .

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 4-й тур

14 червня (вівторок)

Україна — Ірландія 21:45 «Індиго TV», «Футбол 1»

Додамо, що ще в одному поєдинку у групі цього ж дня у Єревані відбудеться зустріч Вірменія — Шотландія.

Положення команд: 1. Україна — 6 очок (2 матчі); 2. Ірландія — 3 (3); 3. Шотландія — 3 (2); 4. Вірменія — 3 (3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Україна не змогла пробитися до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі.

Фото uaf.ua

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