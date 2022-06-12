«Буду боротися за тебе завжди»: дружина командира полку «Азов» дала зворушливу обіцянку своєму чоловікові

Дружина Героя України, командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, якому загрожує смертна кара у катівнях «ДНР», пообіцяла ніколи не припиняти боротьбу за його життя.

У своєму обліковому записі в соціальній мережі український ілюстратор Катерина Прокопенко розмістила нову ілюстрацію, на якій зобразила свого чоловіка.

«Буду боротися за тебе. Твоя Кет», — підписала вона портрет чоловіка. І потім додала у коментарях «Завжди».

Читачі дружно підтримали Катерину.

«Молимося за наших Героїв!», «Тримайтеся», «Не забуваємо і не дамо забути іншим. Чекаємо», «Чекаємо на наших героїв!», «Слава Полку Азов», — пишуть українці.

Нагадаємо, що 27-річна Катерина Прокопенко — ілюстратор, зараз разом із членами сімей захисників «Азовсталі» у складі однойменної асоціації займається організацією процесу їхнього звільнення. Катерина та Денис Прокопенко познайомилися у мережі у 2015 році. Катя молодша за чоловіка на три роки. Дітей у пари нема. Завод «Азовсталь» був останнім об'єктом у Маріуполі, який утримували українські військові. Там були бійці Національної гвардії, у тому числі полку «Азов», співробітники СБУ, військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та поліцейські. У бомбосховищах заводу також на початок травня були сотні цивільних.

Як писали «ФАКТИ», наймолодшому жителю бункера на «Азовсталі» — Святу Зайцеву — було лише три з половиною місяці, коли рідні принесли його в укриття, де він провів третину життя. Мати хлопчика зізнається, що до останнього не вірила, що їм вдасться врятуватися, але зараз малюк в евакуації вперше пробує овочі та фрукти, вчиться плавати.

Фото: 24tv.ua

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