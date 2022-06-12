За вуха не відтягнеш: як приготувати смачнющі в’ялені помідори

Спробуйте цього літа приготувати в'ялені помідори, які з’їдаються ущент. Їх можна класти у піцу, до спагеті з сиром або просто на бутерброд до ранкової кави. Рецептом поділилась фудблогерка-фермерка Юлія. За її словами, краще обирати помідори сливки:

«В нашому випадку — це сорт Ріо Гранде. Миємо, ріжемо навпіл, якщо маленькі, або на чотири частини, якщо великі. Викладаємо на сушарку або на пергамент у духовку. Зверху посипаємо трішки цукром, трішки сіллю та італійськими травами, базилік, кріп.

У сушарці в мене томати готуються при температурі 60 градусів 8−9 годин. Якщо готуєте у духовці, потрібно постійно провітрювати її, щоб волога виходила. Помідорки повинні бути м’якими. Коли ж вони вже готові, ріжу часник та викладаю на дно баночки. Слідом кладу помідорки та добавляю декілька зернят чорного перцю з коріандром. Олію можна використовувати як соняшникову, так і оливкову. Підігріваю до 70 градусів та заливаю у банки, щоб помідори були повністю залиті. Зберігати у холодильнику або у льоху".

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