Поразка Португалії без Кріштіану Роналду та страшна ДТП у Тбілісі: відеоогляди матчів Ліги націй

У неділю, 12 червня, на футбольних полях Європи стартував 4-й тур Ліги націй, у якій Україна вже встигла обіграти команду Ірландії (1:0) та збірну Вірменії (3:0).

Дивізіон А

Група 2

Іспанія — Чехія — 2:0 (Солер, 24, Сарабіа, 75).

Після втрати очок у першій зустрічі суперників у Празі (2:2) іспанці обіграли чехів у Малазі та відсвяткували другу перемогу у поточній Лізі націй.

Швейцарія — Португалія — 1:0 (Сеферович, 1).

Швейцарці підійшли до протистояння з ексчемпіонами Європи не лише у статусі аутсайдера групи (хто забув, як вони залишилися в елітному дивізіоні за рахунок збірної України?), а й після трьох поразок поспіль у матчах з Португалією із загальним рахунком 1:9.

Щоправда, цього разу у складі чемпіонів Європи-2016 був відсутній Кріштіану Роналду, який у двох останніх матчах забив швейцарцям п'ять (!) м'ячів, і господарі поля з цього скористалися. Причому одноклубник Яремчука з «Бенфіки» Сеферович забив переможний м'яч уже на… 57-й секунді поєдинку.

Становище команд: 1. Іспанія — 8 очок; 2. Португалія — 7; 3. Чехія — 4; 4. Швейцарія — 3.

Дивізіон В

Група 4

Норвегія — Швеція — 3:2 (Холанд, 11, 53, з пенальті, Серлот, 77 — Форсберг, 62, Декереш, 90+5).

Перемогу норвежцям у скандинавському протистоянні принесли два голи та результативна передача нового одноклубника Олександра Зінченка Ерлінга Холанда.

Словенія — Сербія — 2:2 (Гнєзда-Черін, 48, Сешко, 53 — Живкович, 8, Мітрович, 35).

Становище команд: 1. Норвегія — 10; 2. Сербія — 7; 3. Швеція — 3; 4. Словенія — 2.

Дивізіон С

Група 2

Північна Ірландія — Кіпр — 2:2 (Макнейр, 71, Еванс, 90+4 — Какулліс, 32, 51).

Греція — Косово — 2:0 (Гьякумакіс, 71, Манталос, 90+9).

Становище команд: 1. Греція — 12; 2. Косово — 6; 3. Північна Ірландія — 2; 4. Кіпр — 2.

Група 4

Грузія — Болгарія — 0:0

Болгарська делегація надовго запам'ятає вояж на матч до Грузії. І річ зовсім не у здобутому очку (або втрачених двох) на стадіоні імені Бориса Пайчадзе. Після прильоту балканців у Тбілісі водій одного з автобусів дорогою з аеропорту до готелю не впорався з керуванням та врізався в інший автобус. Внаслідок ДТП серйозно постраждав півзахисник «Ботєва» Тодор Недєлєв, який отримав черепно-мозкову травму і переніс екстрену операцію. На щастя, інші гравці збірної Болгарії не постраждали.

За інформацією болгарських ЗМІ, Недєлєв проведе найближчі 10 днів у лікарні в Тбілісі, а потім повернеться додому на гелікоптері.

Північна Македонія — Гібралтар — 4:0 (Барді, 4, Міовські, 14, 16, Чурлінов, 31).

Становище команд: 1. Грузія — 10; 2. Північна Македонія — 7; 3. Болгарія — 3; 4. Гібралтар — 1.

Дивізіон D

Група 2

Мальта — Сан-Марино — 1:0 (Мускат, 50).

Становище команд: 1. Естонія — 6 (2); 2. Мальта — 6 (3); 3. Сан-Марино — 0 (3).

У понеділок, 13 червня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 1: Франція — Хорватія, Данія — Австрія; дивізіон B — група 2: Ісландія — Ізраїль; дивізіон С — група 3: Казахстан — Словаччина, Азербайджан — Білорусь.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що англійці не змогли помститися Італії за програш у фіналі Євро-2020.

Фото record. pt

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