До сліз: Тимур Мірошниченко вперше з початку війни зустрівся з дітьми вдома

Дружина Тимура Мірошниченка, ведучого Євробачення, Інна з дітьми повернулися в Україну з Німеччини. Вона не була вдома майже три місяці. На початку російського вторгнення сім'я вирушила захід країни. Потім Тимур повернувся до Києва, а Інна з дітьми та свекрухою поїхали до Німеччини. Там вона не встигла оформити статус тимчасового прихистку. Каже, що жити в чужій країні непросто. Тому, попри все, сім'я прийняла непросте рішення.

«Оренда в Європі дорожча за українську. Джерел прибутку зараз немає, а витрат все більше: волонтерство, ремонт (закинути його — це ще більші витрати потім), їсти, пити ми теж все хочемо.

Ми не подавали документи на оформлення тимчасового захисту. Бо просто не хотіла. Не вірила, що війна триватиме довго. Не хотіла стикатися з бюрократичними процедурами Німеччини чи переїжджати до іншої країни. Просто не хотіла.

Я не звикла щось у когось просити, це нелегко. Я не маю роботи, як і перспективи знайти щось адекватне за кордоном, ще й влаштувати дітей у садок. Це виявилося складно. Це можливо! Але складно", — пояснила Інна.

Вона додала, що вірить у ЗСУ та впевнена, що разом із чоловіком почуватиметься спокійніше, може повернутися до роботи та бути корисною Україні.

Мірошниченко розповіла, що за два дні подолала за кермом дві з половиною тисячі кілометрів. І була щаслива опинитися на рідній землі.

«Хотілося обійняти цю землю, пробігтися полем, поцілувати траву. Але біля дороги був щебінь, і ми цілували цей щебінь. Це неймовірні відчуття. Нарешті ти вдома!», — сказала Інна.

Також вона показала зворушливе відео першої зустрічі Тимура із дітьми. Вони міцно обіймалися після тривалої розлуки, не стримували емоцій.

Раніше зворушливе відео першої зустрічі із сином показала дружина Віктора Павліка.

Також до Києва з Італії повернулася Ілона Гвоздьова. Попри все, вони вирішили будувати свій будинок.

Фото instagram.com/timur.miroshnychenko, instagram.com/_inna_m

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