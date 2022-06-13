Айтішникам дозволять покинути Україну, незважаючи на військовий стан: названо причину

В Україні, де військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років, за виключенням деяких категорій, заборонений виїзд за кордон, розмірковують над тим, аби дозволити тимчасово виїжджати особам, зайнятим в IT-секторі.

Про це ICTV повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT-індустрії Олександр Борняков. За його словами, коли почалося широкомасштабне вторгнення, 70% IT-компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів. «Можна сказати, що сьогодні ми бачимо IT як одну з ключових галузей української економіки», — відзначив він.

Заступник міністра додав, що проблема виїзду за кордон стає все більш актуальною. Зокрема, для того, аби фахівці брали учсть у конференціях, бізнес-форумах та залучали нових клієнтів. «Це можна було відкладати на місяць-другий, але наразі ситуація така, що відкладати вже нема куди», — підкреслив Борняков.

За його словами, створюється механізм, який би дозволив короткотермінові поїздки за умови обов'язкового повернення в Україну після вирішення робочих справ. Таке рішення можуть ухвалити вже найближчим часом.

«Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5−7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад», — вважає заступник міністра.

Згаданий механізм, зокрема, передбачає, що компанія подаватиме обмежений список людей (наприклад, не більше 10%), його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки, які видаватимуть дозвіл.

Олександр Борняков також повідомив, що у Мінцифри розглядають систему бронювання певних фахівців: «Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися повністю. Ми це розуміємо, а тому плануємо робити механізм бронювання через програму «Дія».

Позиція міністерства, за його словами, полягая у тому, що на сьогодні IT-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації: «Ми працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. На даний момент вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія — це 280 тис. осіб».

Борняков уточнив, що чинний нині механізм бронювання дуже складний і непрозорий.

Нагадаємо, що нещодавно радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва говоров про необхідність не у забороні, а у регулюванні підходів до виїзду військовозобов'язаних. На його думку, можна було би робити певний «страховий внесок» у розмірі кількох тисяч доларів.

Фото Державної прикордонної служби України

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