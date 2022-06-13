«Панцирі», «Іскандери» та зона «Купол»: стали відомі подробиці про російське озброєння в Білорусі

У Білорусі, з території якої регулярно обстрілюють Україну, залишилося близько 700 військових зс рф. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка відзначила кілька точок постійної дислокації орків.

«Вранці 9 червня з міста Лунинець до Гомеля виїхала колона техніки, яка попрямувала до аеропорту для транспортування до росії. Крім частини протиповітряної оборони, в Лунинці все ще залишилися війська, що обслуговують кілька оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» і зенітно-ракетні комплекси, що залишилися. Біля військової частини у Прудку досі помічають машини зс рф. Крім того, на аеродромі в Бокові стоять зенітно-ракетні комплекси «Панцир», станція радіолокації та ОТРК «Іскандер».

На аеродромі у Зябрівці досі стоять ЗРК «С-400», ОТРК «Іскандер», ЗРК «Панцир». У місті Осиповичі помічали військові вантажівки зс рф. У Мінському районі неподалік національного аеропорту є зона, яку рашисти називали «Купол». Останнім часом там помічають солдатів з росії. Ця зона використовувалася як головний командний штаб для наступу військ на територію України.

У Гомелі в аеропорту досі стоїть техніка, яку туди повезли раніше. 10 червня до аеропорту прилетіли 3 літаки, а загальна вантажність одного АН-124 (120 тонн) та двох Іл-76 (до 50 тонн) становить до 220 тонн. Для розуміння: ЗРК «С-300» не поміститься в Іл-76, також один комплекс важить 40 тонн, один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» — 20 тонн. Навіть з урахуванням того, що частина ЗРК «С-400» не мала половини контейнерів для запуску ракет, все одно ці літаки не змогли б вивезти всю техніку.

Загальна кількість солдатів зі сторони ворога була не більше 1000 осіб. А після того, як почали вивозити техніку до Гомеля, загальна кількість може знизитися до 700 осіб. Цих сил недостатньо, щоб вести будь-які наступальні операції, але достатньо для ведення розвідки та виконання періодичних ракетних ударів по ключових точках України".

Крім того, за словами моніторингової групи, в районі прикордонного переходу «Три сестри» з боку рф сформовано значний форпост для оборони. Також у Брянській області існує кілька точок, де стоять ракетні комплекси.

Нагадаємо, ворог, що зазнає катастрофічних втрат на Донбасі, намагається помститися, завдаючи ракетних ударів по містах України.

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