Як домогтись перерахунку виплат учасникам бойових дій: поради експерта

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щорічно до 5 травня учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сім’ї загиблого та деяким іншим категоріям осіб виплачується разова грошова допомога. Виплату здійснює Міністерство соціальної політики України через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Ними спільно з установами, де ветерани перебувають на обліку, формуються списки за відповідними категоріями, на основі яких здійснюється виплата. Через юридичні колізії відділи соцзахисту виплачують по тисячі гривень, дві чи три, тоді як допомога може сягати і 19 тисяч гривень, пояснює юристка Анна Швець:

«У 2022 році Кабінет Міністрів України у Постанові від 7 травня 2022 р. № 540 встановив наступні розміри щорічної разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: — I групи — 4421 грн.; - II групи -3906 грн.; - III групи — 3391 грн.;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1491 грн.

Однак Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено розмір цієї грошової допомоги не у фіксованому розмірі, а в кратному розмірі від суми мінімальної пенсії за віком. Своєю чергою сума мінімальної пенсії за віком визначається Державним бюджетом України на поточний рік та щорічно збільшується, внаслідок чого у розмір грошової допомоги до 05 травня повинен збільшуватися. Проте, у 2022 році уряд, як і в попередні роки, знову пішов на порушення законодавства та визначив розміри грошової допомоги до 05 травня у значно меншому ніж належить розмірі. При цьому законом передбачені наступні розміри грошової допомоги до 5 травня у 2022 році:

для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи — 19340,00 грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи — 15472,00 грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи — 13538,00 грн;

для учасників бойових дій — 9670,00 грн.

— Як відновити порушені права на повноцінну виплату грошової допомоги до 05 травня?

— Єдиний шлях — звернення до відповідного окружного адміністративного суду із позовною заявою. При цьому, як показує судова практика, у разі дотримання позивачами строків на звернення до суду, українські суди задовольняють позови про стягнення вищезгаданої грошової допомоги.

— Як домогтися перерахунку?

— Після отримання особою грошової допомоги до 05 травня слід звернутися до відповідного органу, у якому особа перебуває на обліку (виплатний центр або управління соціального захисту населення за місцем проживання), із заявою про доплату одноразової грошової допомоги у належному розмірі. Після отримання від уповноваженого органу відмови у здійсненні доплати такої грошової допомоги, оскаржити цю відмову шляхом звернення до відповідного окружного адміністративного суду із позовом.

До того ж судовий збір за подання такого позову позивачем не сплачується. Після ухвалення судом рішення на користь позивача, а також набрання цим рішенням законної сили, необхідно звернутися до суду, що ухвалив рішення, із заявою про видачу виконавчого листа та надалі пред’явити виконавчий лист до виконання до відповідного відділу державної виконавчої служби або державної казначейської служби. Очікувати зарахування на свій рахунок коштів згідно з рішенням суду. Таку процедуру необхідно здійснювати щороку, оскільки суди здебільшого відмовляють позивачам у задоволенні позовної вимоги щодо стягнення недоплаченої грошової допомоги за минулі роки.

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