Хорватія взяла реванш у Франції за поразку у фіналі ЧС-2018: відеоогляди матчів Ліги націй

У понеділок, 13 червня, на футбольних полях Європи продовжилася ігрова програма 4-го туру Ліги націй, в якій Україна вже обіграла на виїзді Ірландію (1:0) та розгромила у польському Лодзі команду Вірменії (3:0).

Дивізіон А

Група 1

Франція — Хорватія — 0:1 (Модрич, 5, з пенальті).

Поєдинок на «Стад де Франс» став повторенням фіналу ЧС-2018, у якому підопічні Дідьє Дешама здобули перемогу — 4:2. Цього разу поєдинок не вийшов результативним. Єдиний м'яч гості забили вже в дебюті зустрічі — після подачі кутового хтось із захисників збірної Франції «впустив» у штрафному майданчику Будимира, і арбітр призначив пенальті. До «точки» підійшов володар «Золотого м'яча» Модрич та пробив точно в кут — щоправда, воротар ледь не дотягнувся до м'яча.

Надалі один Мбаппе цілком міг робити хет-трик, але надійно у воротах діяв голкіпер «картатих» Івушич. У підсумку рахунок на табло так і залишився мінімальним на користь гостей, а чинний переможець Ліги націй розташовується на останньому місці в групі й ризикує наступний розіграш провести в нижчому дивізіоні.

Данія — Австрія — 2:0 (Вінд, 21, Сков Ольсен, 37).

Становище команд: 1. Данія — 9 очок; 2. Хорватія — 7; 3. Австрія — 4; 4. Франція — 2.

Дивізіон В

Група 2

Ісландія — Ізраїль — 2:2 (Торстейнссон, 9, Хельгасон, 60 — Гретарссон, 35, у свої ворота, Перец, 67).

Півзахисник «Шахтаря» Манор Соломон відіграв увесь матч, але, на відміну від двох попередніх поєдинків турніру, результативних дій не записав до свого активу.

Становище команд: 1. Ізраїль — 5 очок (3 матчі); 2. Ісландія — 3 (3); 3. Албанія — 1 (2).

Дивізіон С

Група 3

Казахстан — Словаччина — 2:1 (Вороговський, 18, Астанов, 39 — Беро, 51). На 87-й хвилині вилучений Дуда (Словаччина).

Азербайджан — Білорусь — 2:0 (Емрелі, 76, Шейдаєв, 90+3).

Становище команд: 1. Казахстан — 10 очок; 2. Словаччина — 6; 3. Азербайджан — 4; 4. Білорусь — 2.

У вівторок, 14 червня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 3: Німеччина — Італія, Англія — Угорщина; група 4: Нідерланди — Уельс, Польща — Бельгія; дивізіон В — група 1: Україна — Ірландія, Вірменія — Шотландія; група 3: Боснія та Герцеговина — Фінляндія, Румунія — Чорногорія; дивізіон С — група 1: Туреччина — Литва, Люксембург — Фарерські острови; дивізіон D — група 1: Ліхтенштейн — Латвія, Молдова — Андорра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Болгарії потрапила у страшну ДТП у Тбілісі перед матчем із Грузією.

Фото uefa.com

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