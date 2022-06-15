Бодяжать, ще й як: експерт розповів про якість бензину в Україні

Дефіцит — золота пора для фальсифікату і паливний ринок — не виняток. Зараз міні-заводи, які у нас працювали, продовжують виготовляти паливо, тому чуємо дуже багато нарікань на якість.

Таку думку висловив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ». Водночас експерт розповів, що вже зрозуміло, де саме бензин «бодяжать». Йдеться про немережеві заправки, такі собі поодинокі станції без імені — тобто «no name».

«Нещодавно розмовляв зі своїм знайомим, а його приятель є власником станції „no name“. Так ось, мій знайомий питає, чи можна купувати бензин на його станції, а той відповів, що не радив би. Так, він горить, але погано і не довго, тому ризик отримати проблеми дуже великий», — розповідає Сергій Куюн.

Експерт додає, що наразі ніхто не контролює якість бензину. Адже Держпродспоживслужба офіційно заявила, що з березня припинила роботу в цьому напрямку.

«Думаю, враховуючи нинішню ситуацію, таке рішення має пояснення. Треба сказати, що неякісний бензин є, але не можу сказати, що його багато на ринку. Наприклад, в Києві бачив лише одну підозрілу станцію. Кажуть, що на периферії вони подекуди зустрічаються. Водночас говорити, що це масова історія, не можна», — впевнений Сергій Куюн.

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Фото Pixabay

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